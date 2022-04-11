"В этом году в пасхальное воскресенье, 17 апреля, в ТЦ Akropolis будут работать только некоторые рестораны и зоны отдыха, а Maxima, Eurovaistinė, Ermitažas, другие магазины и места предоставления услуг работать не будут. 18 апреля ТЦ будут работать в обычном режиме", – сказал Доминикас Мертинас, представитель компании Akropolis Group.
В вильнюсском Akropolis 17 апреля с 13 до 22 ч. будет работать кинотеатр Apollo kinas, и спортивный бар O‘Learys – с 12 до 22 ч. Из ресторанов будет работать только Burger King - 12-22 ч.
В клайпедском Akropolis в этот день будет больше развлечений - кинотеатр Forum Cinemas (12-22 ч.), Apollo boulinge (12-22 ч.) и ледовая арена Akropolio ledas (12-22 ч.). С 12 до 22 ч. будут работать все рестораны.
В шяуляйском Akropolis с 12 до 22 ч. будет работать кинотеатр Forum Cinemas и боулинг Apollo boulingas.
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