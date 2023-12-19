Время работы магазинов в праздники: в один из дней магазины будут закрыты

Как и ежегодно, по мере приближения Рождества и Нового года, литовские торговые сети сообщают о графике работы в праздничные дни. В этом году 25 декабря никакие магазины работать не будут, только в Вильнюсе будут открыты автономные магазины. То же самое прогнозируют и 1 января – будут работать магазины не всех торговых сетей, однако в этот день будут работать дежурные магазины. Delfi представляет графики работы магазинов в праздники.