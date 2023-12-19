Время работы магазинов в праздники: в один из дней магазины будут закрыты

Maxima не будет работать два дня
Магазины сети Maxima не будут работать два дня - 25 декабря и 1 января, об этом сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.
24 декабря магазины сети Maxima закроются в 19 ч. 25 декабря работать не будут, а 26 декабря откроются на час позже.
31 декабря все магазины Maxima будут работать до 19 ч., 1 января 2024 г. они не будут работать.
Будут работать дежурные магазины Rimi
24 декабря все магазины Rimi Lietuva закроются раньше, сокращенный график работы будет и 26 декабря и 31 декабря.
Магазины Rimi не будут работать 25 декабря и 1 января (за исключением дежурных магазинов).
24 декабря все магазины Rimi и э-магазин Rimi.lt закроются в 19 ч. 26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 ч. 25 декабря все магазины сети будут закрыты.
31 декабря магазины Rimiзакроются в 19 ч. 1 января с 10 до 20 ч. будут работать 36 дежурных магазинов Rimi:
Алитус:
ул. Науёи, 7E-1;
Каунас и Каунасский район:
проспект A.Юозапавичаус, 11,
проспект Саванорю, 346,
ул. Балтиёс, 58,
ул. Варню, 41,
ул. Пранцузу, 81,
ул. Варжупё, 1 (Академия)
Ванджёгалское шоссе, 112 (Домейкава);
Клайпеда и Клайпедский район:
проспект Тайкос, 139,
проспект Тайкос, 64,
ул. Лепоёс, 27,
ул. Нидос, 1 (Дерцекляй)
ул. Дангаус, 34 (Сленгяй).
Паланга:
ул. Малуно, 10;
Мажейкяй:
ул. Жемайтиёс, 38;
Паневежис:
ул. Клайпедос, 82;
Шяуляй:
ул. Гегужю, 30;
Тельшяй:
ул. Плунгес, 4-1;
Тракай:
ул. Витауто, 90;
Укмерге:
ул. Витауто, 60;
Друскининкай:
аллея Вильняус, 22;
Вильнюс и Вильнюсский район:
ул. Шяурес, 37,
ул. Жирмуну, 64,
ул. Кедру, 4,
ул. Атейтес, 91,
ул. В.Поцюно, 8,
ул. Ригос, 8,
ул. Видуно, 4,
ул. Ерузалес, 4,
ул. Зарасу, 5A,
ул. Павильнёню, 22,
ул. Архитекту, 19,
ул. Диджёи, 28,
ул. Пилес, 10,
проспект Гедиминаса, 10.
На Рождество будут работать автономные магазины Iki
24 декабря магазины Iki будут работать с 8 до 19 ч. 25 декабря магазины Iki работать не будут, за исключением 5 автономных магазинов в Вильнюсе (на ул. Диджёи, 6, ул. С.Станявичаус, 3, ул. Упес, 6, пр-т Саванорю, 187Д, ул. Калварию 2).
26 декабря магазины Iki будут работать с 9 до 22 ч.
31 декабря магазины Iki будут работать с 8 до 20 ч. 1 января будут работать 27 магазинов Iki в разных городах Литвы:
В Вильнюсе и Вильнюсском районе:
IKI – VILNIUS, ул. Жирмуну, 2
IKI – MINDAUGO, ул. Миндауго, 25
IKI – MADA, ул. Виршулишкю, 40
IKI – ŽALIEJI EŽERAI, ул. Виасалаукё, 1
IKI – ŠEŠKINĖ, ул. Шешкинес, 32
IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё, 80A-101
IKI – BENDORIAI, старое Укмергское шоссе, 8, Авиженяй
В Клайпеде и на взморье:
IKI – VĖTRUNGĖ, проспект Тайкос, 28
IKI – VYTURYS, ул. Лаукининку, 19-1
IKI – UNIVERSITETAS, л. Херкаус Манто, 90 – 1
IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, Паланга
Каунас и Каунасский район:
IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60
IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22
IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай
Другие города:
IKI – DRUSKININKAI, ул. Чурлёне, 107, Друскининкай
IKI – DAINAI, ул. Гардино, 2 – 2, Шяуляй
IKI – BASANAVIČIAUS, ул. Укмергес, 18, Паневежис
IKI – ALYTUS, ул. Науёи, 2c, Алитус
IKI – TAURAGĖ, ул. Гедимино, 21a, Таураге
IKI – AUŠRA, ул. Витауто, 48a, Мариямполе
IKI – TRAKAI, ул. Витауто, 60, Тракай
IKI – ŠILUTĖ, ул. Даряус ир Гирено, 11, Шилуте
IKI – UKMERGĖ, ул. Вильняус, 62, Укмерге
IKI – ŠIRVENA, ул. Витауто, 27, Биржай
IKI – KĖDAINIAI, ул. Расос, 1, Кедайняй
IKI – JONAVA 2, ул. Басанавичаус, 6, Йонава
IKI – KAIŠIADORYS, ул. Гедимино, 116, Кайшядорис.
Lidl закроются раньше, чем года назад
25 декабря и 1 января магазины Lidl работать не будут. В этом году в Сочельник и 31 декабря магазины закроются раньше, чем в прошлом.
24 декабря магазины Lidl закроются в 17 ч., а 31 декабря - в 19 ч. 26 декабря все магазины Lidl будут работать с 9 до 20 ч.
Магазины Norfa не будут работать два дня
Магазины сети Norfa будут закрыты 25 декабря и 1 января. 24 декабря они закроются в 18 ч., а 26 декабря откроются в 10 ч.
31 декабря магазины закроются в 20 ч.