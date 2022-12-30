Время работы магазинов в Новый год: работать будут не все

31 декабря магазины сети Maxima закроются в 21 ч., а небольшие закроются в 19 или в 20 ч. 1 января магазины Maximа работать не будут.
Магазины сети Lidl 31 декабря закроются в 20 ч., а 1 января работать не будут.
По такому же графику будут работать магазины Norfa - 31 декабря до 20 ч,. а 1 января работать не будут.
Магазины Iki 31 декабря будут работать до 20 ч., а 1 января откроются в 10 и закроются в 18 ч. Круглосуточно будет работать магазин этой сети IKI Express 24/7 на ул. Диджёи, 6.
31 декабря все магазины Rimi закроются в 21 ч., а 1 января будут работать 28 магазинов этой сети (с 10 до 18 ч.)
1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины:
Алитус, ул. Науёи, 7E-1;
Каунас, пр-т. A.Юозапавичаус, 11,
Каунас, пр-т Саванорю, 346,
Каунас, ул. Балтиёс, 58;
Клайпеда, ул. Дангаус, 34,
Клайпеда, пр-т Тайкос, 139,
Клайпеда, пр-т Тайкос, 64,
Клайпеда, ул. Лепойос, 27,
Клайпеда, ул. Нидос, 1;
Паланга, ул. Малуно, 10;
Мажейкяй, ул. Жемайтиёс, 38;
Паневежис, ул. Клайпедос, 82;
Шяуляй, ул. Гягужю, 30;
Тельшяй, ул. Плунгес, 4;
Тракай, ул. Витауто, 90;
Укмерге, ул. Витауто, 60;
Вильнюс, ул. Шяурес, 37,
Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,
Вильнюс, ул. Кедру, 4,
Вильнюс, ул. Атейтес, 91,
Вильнюс, ул. Видуно, 4,
Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,
Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,
Вильнюс, ул. Павильнёню, 22,
Вильнюс, ул. Архитекту, 19,
Вильнюс, ул. Диджёи, 28,
Вильнюс, ул. Пилес, 10,
Вильнюс, пр-т Гедиминаса, 10.
Магазины Aibė будут работать по разным графикам - одни закроются раньше, другие будут работтаь по обычному графику.
1 января в ТЦ Akropolis не будут работать магазины и банковские отделения. В вильнюсском и клайпедском Akropolis рестораны, кафе, бары, кинотеатры, ледовые арены откроются с 12 ч. и будут работать до 22 ч., только в Вильнюсе ледовая арена закроется в 21 ч.
В шяуляйском Akropolis 1 января ледовая арена работать не будет, откроются кинотеатр и боулинг.
Время работы казино не меняется.
1 января в вильнюсский Akropolis можно будет войти только через 3 и 4 входы, в клайпедский - через 4, а в шяуляйский - через 3-й этаж.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Съездить в Польшу и почувствовать себя богачом: лучшие гостиницы Варшавы
Все хотели бы наслаждаться роскошью, но в Лондоне ,...
Год за час вокруг своей оси: итоговый эфир Delfi с читателями и вильнюсским писателем
В заключительном выпуске за 2022 год встречаемся с...
В Вильнюсе распространяется опасная инфекция: один больной может заразить 15 человек
За 11 месяцев этого года в Литве установили на треть...
Столичных водителей ждет еще более жесткий контроль где появятся посты контроля скорости
В Вильнюсе появляются новые посты контроля скорости....
В литовские больницы привозят больных детей, никто толком не знает, чем они больны
В литовских больницах – полно пациентов. В этом году...