Время работы магазинов в Новый год: работать будут не все

31 декабря магазины сети Maxima закроются в 21 ч., а небольшие закроются в 19 или в 20 ч. 1 января магазины Maximа работать не будут.

Магазины сети Lidl 31 декабря закроются в 20 ч., а 1 января работать не будут.

По такому же графику будут работать магазины Norfa - 31 декабря до 20 ч,. а 1 января работать не будут.

Parduotuvių darbo laikas per šventes

Магазины Iki 31 декабря будут работать до 20 ч., а 1 января откроются в 10 и закроются в 18 ч. Круглосуточно будет работать магазин этой сети IKI Express 24/7 на ул. Диджёи, 6.

31 декабря все магазины Rimi закроются в 21 ч., а 1 января будут работать 28 магазинов этой сети (с 10 до 18 ч.)

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины:

Алитус, ул. Науёи, 7E-1;

Каунас, пр-т. A.Юозапавичаус, 11,

Каунас, пр-т Саванорю, 346,

Каунас, ул. Балтиёс, 58;

Клайпеда, ул. Дангаус, 34,

Клайпеда, пр-т Тайкос, 139,

Клайпеда, пр-т Тайкос, 64,

Клайпеда, ул. Лепойос, 27,

Клайпеда, ул. Нидос, 1;

Паланга, ул. Малуно, 10;

Мажейкяй, ул. Жемайтиёс, 38;

Паневежис, ул. Клайпедос, 82;

Шяуляй, ул. Гягужю, 30;

Тельшяй, ул. Плунгес, 4;

Тракай, ул. Витауто, 90;

Укмерге, ул. Витауто, 60;

Вильнюс, ул. Шяурес, 37,

Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,

Вильнюс, ул. Кедру, 4,

Вильнюс, ул. Атейтес, 91,

Вильнюс, ул. Видуно, 4,

Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,

Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,

Вильнюс, ул. Павильнёню, 22,

Вильнюс, ул. Архитекту, 19,

Вильнюс, ул. Диджёи, 28,

Вильнюс, ул. Пилес, 10,

Вильнюс, пр-т Гедиминаса, 10.

Магазины Aibė будут работать по разным графикам - одни закроются раньше, другие будут работтаь по обычному графику.

1 января в ТЦ Akropolis не будут работать магазины и банковские отделения. В вильнюсском и клайпедском Akropolis рестораны, кафе, бары, кинотеатры, ледовые арены откроются с 12 ч. и будут работать до 22 ч., только в Вильнюсе ледовая арена закроется в 21 ч.

В шяуляйском Akropolis 1 января ледовая арена работать не будет, откроются кинотеатр и боулинг.

Время работы казино не меняется.

1 января в вильнюсский Akropolis можно будет войти только через 3 и 4 входы, в клайпедский - через 4, а в шяуляйский - через 3-й этаж.