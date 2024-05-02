Временный взнос солидарности банков предлагается продлить еще на год

Парламентарии зарегистрировали предусматривающий это проект поправки к Закону о временном взносе солидарности.

Действующий закон обязывает банки платить временный взнос солидарности за 2023 и 2024 годы.

Инициаторы проекта полагают, что продление временного взноса солидарности позволит финансировать важные проекты национальной обороны, которые необходимы для обеспечения непосредственной национальной безопасности страны.

Они предлагают продлить взнос солидарности ввиду того, что "Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал существенно повышать основные процентные ставки в 2022 году, до сих пор они не были снижены, а кредитные организации получают нетипичный размер процентных доходов за большой избыток ликвидных средств".