Временно закрывается магазин Maxima в клайпедском торговом центре Akropolis

В пресс-релизе сообщается, что до 28 апреля в магазине проходит большая распродажа, многие товары можно приобрести со скидкой в 70%. С 23 апреля со скидкой продают промтовары и товары не первой необходимости, а с 25 апреля со скидкой будут продавать бакалейные товары, товары для животных, растений. В последний день работы магазина, 28 апреля, покупателей ждут скидки до 70%.