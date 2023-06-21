Временно закрыт Вильнюсский аэропорт: перед взлетом у самолета отвалилось шасси

Представители Литовских аэропортов сказали, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет закрыта минимум до 21 ч. и-за технической поломки самолета.
По данным источников портала, у самолета, который готовился к взлету, отвалилось шасси. Этот самолет должен был вылететь в Брюссель в 15.15 ч.
"Из-за технической поломки в 16.20 ч. ныла заблокирована одна полоса на подъезде к ВПП. Пассажиров самолета высадили и вернули в терминал. Сейчас проводят техническую оценку ситуации, готовятся к перемещению самолета на другое место", – информирует аэропорт.
Портал lrt.lt сообщает, что самолет ехал к ВПП, когда у него отвалилось шасси.
Аэропорт сообщает, что авиакомпания LOT Polish Airlines, самолет которой не смог сесть в Вильнюсе, решила вернуть самолет с пассажирами в Варшаву.
Если бы шасси у самолета отвалилось во время взлета или посадки, последствия могли быть трагическими.
Пассажиров информируют, что из-за этого инцидента с неудобствами столкнутся пассажиры рейсов в Брюссель, Ригу, Копенгаген, Вену, Тель-Авив, Лондон.
Пассажиров призывают следить за информацией на табло и на сайте www.vilnius-airport.lt.
"Сожалеем в связи с доставленными неудобствами", – пишет Вильнюсский аэропорт.