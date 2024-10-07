2024.10.07 17:10

Временно приостановлена деятельность ресторана индийской кухни Devi Indian в Каунасе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Индийская кухня (ассоц. фото)
Индийская кухня (ассоц. фото)
ФОТО: Asmeninins albumas

В связи с нарушениями, выявленными в результате проверки, Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) временно приостановила работу индийского ресторана Devi Indian.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что в расположенном в Каунасе ресторане уборка кухонных помещений и очистка оборудования для приготовления пищи проводились ненадлежащим образом, хранение и складирование некоторых пищевых продуктов не соответствовало правилам, также были зафиксированы нарушения гигиеническо-санитарных норм в отношении работников ресторана.

По решению службы, ресторан не сможет возобновить работу до устранения всех нарушений, а в дальнейшем данное заведение общепита будет отнесено к группе предприятий повышенного риска и проверяться чаще.

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