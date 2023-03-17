"До сих пор Почта Литвы адресованные в Россию почтовые посылки отправляла транзитом через Почту Латвии. Однако Почта Латвии сообщила, что для надлежащего выполнения требований санкций Европейского союза против России она больше не будет принимать почтовые посылки, содержащие предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию предметов. В настоящее время у Почты Литвы нет решения о том, как передавать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование.

Обращаем ваше внимание на то, что Почта Латвии не установила переходный период для внесения необходимых изменений, поэтому Почта Литвы не смогла подготовиться к ним заранее", - говорится в сообщении.

На данный момент Почта Литвы ищет решения, как организовать отправку почтовых посылок с предметами в Российскую Федерацию. После возобновления услуги об этом отдельно проинформируют.

Почта Литвы напоминает, что уже год, как она прекратила отправку коммерческих посылок в Российскую Федерацию. С марта прошлого года в почтовых отделениях Литвы также приостановлены денежные переводы в/из России и Беларуси.