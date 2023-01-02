Вильнюсец Каролис рассказал, что в понедельник обошел три магазина Maxima, но все они были закрыты. Сообщалось, что магазины не работают по техническим причинам.
Редакция портала связалась с компанией. Журналистам объяснили, что магазины не работают из-за сбоев в работе кассовых аппаратов.
"Важно! В магазинах Maxima из-за технических неполадок, связанных с конфигурационными изменениями в кассовых аппаратах, временно не работают физические кассы. Клиенты могут купить необходимое только в кассах самообслуживания. Мы устраняем неполадки и надеемся, что в скором времени все магазины будут работать в обычном режиме. Приносим клиентам извинения за временные неудобства. Мы регулярно обновляем информацию о работе магазинов", – сообщает сеть в социальных сетях.
"Клиентов принимают в 140 магазинах, где есть кассы самообслуживания", – сказала представитель Maxima Юлия Васильевене.
Список работающих магазинов можно найти здесь.
После обеда сообщили, что не работают и магазины H&M. Представитель Akropolis Доминикас Мертинас подтвердил Delfi, что проблема также связана с кассовыми аппаратами. Другие магазины работают в обычном режиме.
Издание 15min.lt сообщает, что не работают все магазины H&M в Литве.
BNS сообщает, что другие торговые сети с проблемами не сталкиваются и работают в обычном режиме.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что некоторые магазины их сети сталкивались с подобной проблемой, однако во всех магазинах сети есть кассы самообслуживания, поэтому магазины работают.
Во второй половине дня работа кассовых аппаратов была восстановлена.
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