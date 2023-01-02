Временно не работает часть магазинов Maxima и магазины H&M

Вильнюсец Каролис рассказал, что в понедельник обошел три магазина Maxima, но все они были закрыты. Сообщалось, что магазины не работают по техническим причинам.

Редакция портала связалась с компанией. Журналистам объяснили, что магазины не работают из-за сбоев в работе кассовых аппаратов.

"Важно! В магазинах Maxima из-за технических неполадок, связанных с конфигурационными изменениями в кассовых аппаратах, временно не работают физические кассы. Клиенты могут купить необходимое только в кассах самообслуживания. Мы устраняем неполадки и надеемся, что в скором времени все магазины будут работать в обычном режиме. Приносим клиентам извинения за временные неудобства. Мы регулярно обновляем информацию о работе магазинов", – сообщает сеть в социальных сетях.

"Клиентов принимают в 140 магазинах, где есть кассы самообслуживания", – сказала представитель Maxima Юлия Васильевене.

Список работающих магазинов можно найти здесь.

После обеда сообщили, что не работают и магазины H&M. Представитель Akropolis Доминикас Мертинас подтвердил Delfi, что проблема также связана с кассовыми аппаратами. Другие магазины работают в обычном режиме.

Издание 15min.lt сообщает, что не работают все магазины H&M в Литве.

BNS сообщает, что другие торговые сети с проблемами не сталкиваются и работают в обычном режиме.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что некоторые магазины их сети сталкивались с подобной проблемой, однако во всех магазинах сети есть кассы самообслуживания, поэтому магазины работают.