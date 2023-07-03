Временно консервируют завод Lifosa: могут уволить сотни рабочих

Завод Lifosa на плановый ремонт был закрыт в мае 2023 года. Сегодня владелец завода компания EuroChem подтвердила, что ей не удалось найти решения, которое позволило бы компании работать эффективно, поэтому с октября этого года компания решила начать процесс временной консервации завода. По этой причине появилась угроза увольнения работников предприятия.
Причина проблем в деятельности завода - применение санкций и назначение временного администратора. Санкции до настоящего момента уже обошлись Lifosa в потере доходов на миллион евро, компания понесла серьезные финансовые убытки и в первом полугодии 2023 г. Из-за убытков компания не может продолжать устойчивую деятельность.
"В результате длительных и тщательных обсуждений компания EuroChem с сожалением сообщает, что вынуждена начать работы по временной консервации завода с октября 2023 г.
В отношении EuroChem ЕС санкции не применяет, но мы сталкиваемся с воздействием санкций в Европе. Когда завод работает в обычных условиях – на полную мощность и производит широкий ассортимент товаров, которые пользуются спросом у наших клиентов во всем мире – Lifosa является финансово крепким предприятием.
Но после того как в отношении Lifosa были применены санкции и ограничения, расстроились цепи продаж и поставок, создалась невозможная ситуация, из-за нехватки сырья пришлось останавливать производство, у компании был ограничен доступ к рынкам и финансам.
В течение последних 15 месяцев мы поддерживали диалог с представителями власти Литвы, чтобы прийти к взаимовыгодному решению, которое позволило бы Lifosa работать эффективно, чтобы соблюдались при этом санкции ЕС. К сожалению, нет возможности продолжать устойчивую работу при наличии такого количества ограничений. Как ответственный работодатель мы должны принять некоторые важные решения сейчас", – сказал Самир Брихо председатель совета директоров и исполнительный директор EuroChem Group AG.
Компания EuroChem купила Lifosa в 2002 г., когда предприятие было на грани банкротства. Она инвестировала в завод 300 млн. евро, и он стал одним из крупнейших и успешных производителей удобрений в Европе.
Представители Lifosa просили литовские власти и финансовые ведомства снять действующие санкции. Но все было тщетно.
"Содержание Lifosа, когда она ничего не производит, стоит несколько миллионов евро в месяц, это экономически необоснованно и продолжаться не может. Мы продолжим переговоры с властями Литвы, но, к сожалению, все идет к тому, что с октября завод придется законсервировать", – сказал Марк Хеклер, глава EuroChem Europe и председатель правления Lifosa.
"Один из наших приоритетов - сохранение завода во время временной консервации. Поэтому часть работников, людей компетентных, мы сохраним, чтобы завод и его окружение оставались в безопасности. В то же время даже на этом позднем этапе мы будем продолжать поиск решения, включая поиск потенциального инвестора, который будет приемлем правительству Литвы и мог бы создать условия для возобновления работы Lifosа", – отметил Брихо.