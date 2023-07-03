Временно консервируют завод Lifosa: могут уволить сотни рабочих

"Содержание Lifosа, когда она ничего не производит, стоит несколько миллионов евро в месяц, это экономически необоснованно и продолжаться не может. Мы продолжим переговоры с властями Литвы , но, к сожалению, все идет к тому, что с октября завод придется законсервировать", – сказал Марк Хеклер, глава EuroChem Europe и председатель правления Lifosa.

"Один из наших приоритетов - сохранение завода во время временной консервации. Поэтому часть работников, людей компетентных, мы сохраним, чтобы завод и его окружение оставались в безопасности. В то же время даже на этом позднем этапе мы будем продолжать поиск решения, включая поиск потенциального инвестора, который будет приемлем правительству Литвы и мог бы создать условия для возобновления работы Lifosа", – отметил Брихо.