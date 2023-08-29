Впервые в истории Вильнюса снесут высотку советского периода, на ее месте появится новый квартал

Вместо высотного здания, построенного в советское время, появится квартал жилых домов с административными помещениями.
В конкурсе участвовали 6 компаний.
Исполнительный директор Homa Group Юргита Квеселайте сказала: "Территория около Дома печати сейчас активно застраивается, здесь строят высотные здания, а удобная инфраструктура побуждает к строительству объектов разного назначения. Мы хотели не только интегрировать новый комплекс в контекст изменяющейся местности, но и участвовать в развитии этой части города".
Она прибавила, что здесь появится множество новых жителей.
Компания представила идею mikro MIESTАS. Здесь будет удобно жить и проводить свой досуг.