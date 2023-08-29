29 августа 2023 г. 07:16

Впервые в истории Вильнюса снесут высотку советского периода, на ее месте появится новый квартал

 
ru.DELFI.lt
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokykla
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokykla
ФОТО: Facebook

Компания Homa Group, отвечающая за развитие недвижимости в Вильнюсе, построит квартал на месте здания бывшей Коллегии международного права и бизнеса, пишет madeinvilnius.lt. Компания выиграла конкурс на строительство в этом месте (проспект Лайсвес, 58).

Вместо высотного здания, построенного в советское время, появится квартал жилых домов с административными помещениями.

В конкурсе участвовали 6 компаний.

Исполнительный директор Homa Group Юргита Квеселайте сказала: "Территория около Дома печати сейчас активно застраивается, здесь строят высотные здания, а удобная инфраструктура побуждает к строительству объектов разного назначения. Мы хотели не только интегрировать новый комплекс в контекст изменяющейся местности, но и участвовать в развитии этой части города".

Она прибавила, что здесь появится множество новых жителей.

Компания представила идею mikro MIESTАS. Здесь будет удобно жить и проводить свой досуг.

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