Впервые в истории Вильнюса снесут высотку советского периода, на ее месте появится новый квартал

Исполнительный директор Homa Group Юргита Квеселайте сказала: "Территория около Дома печати сейчас активно застраивается, здесь строят высотные здания, а удобная инфраструктура побуждает к строительству объектов разного назначения. Мы хотели не только интегрировать новый комплекс в контекст изменяющейся местности, но и участвовать в развитии этой части города".