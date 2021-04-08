Впервые будут отключены все 4 линии ЛЭП, соединяющие Литву и Беларусь

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid сообщил, что стабильную работу электросистемы Литвы будут обеспечивать резервы, соединения с Польшей, Швецией, Латвией и Калининградской областью РФ.

В четверг и во время второго суточного испытания в воскресенье сократится и пропускная способность и ЛЭП между Литвой и Латвией: с 1334 до 1270 мегаватт в латвийском направлении и с 1199 до 1149 мегаватт в направлении Литвы.

Ранее Беларусь планировала провести испытания 5-11 апреля, и одновременно отключить линии с Литвой, однако с таким сценарием, по данным BNS, не согласились Латвия и Эстония, поскольку по договору БРЭЛЛ линии можно отключать не более чем на 24 часа.

Тогда Беларусь предложила отключить линии два раза на 24 часа – 8 и 11 апреля.

Эстонский оператор Elering и латвийский AST подтвердили BNS, что согласились с проведением испытаний в Беларуси в эти дни.

В марте белорусский оператор системы ЛЭП "Белэнерго" попросил Litgrid согласовать даты обновления и подключения линий, однако испытания должны быть согласованы и с другими странами кольца БРЭЛЛ – Латвией, Эстонией и Россией.

Минск отметил, что испытания состоятся для оценки надежности белорусской системы ЛЭП с учетом планирующегося Балтийскими странами отключения от системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и планирующееся начало работы Белорусской АЭС.