Поезда на 140 мест будут отправляться из Белостока по пятницам и субботам в 14 часов 58 минут, а из Каунаса - по субботам и воскресеньям в 9 часов 10 минут. Поездка продлится 4,5 часа.
Цена стандартного билета – 11 евро, для детей действуют скидки.
Первый пассажирский поезд между Каунасом и Белостоком начал курсировать в 2016 году. После введения карантина в Литве в марте 2020 года маршрут был временно приостановлен. Летом того же года сообщение было ненадолго возобновлено, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Польше вновь остановлено.
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