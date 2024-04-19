Возобновляется производство легендарной "рокишкской коровки"

Производство конфет возобновило малое товарищество Rokiškio karvutė, которое было основано 18 апреля 2023 года. Пока в товариществе работают только два человека, это соосновательницы компании – Симона Шулене и Аушра Крёве. В возрождении конфеты участвовал и муниципалитет, который выделил финансовую помощь.
"Сейчас мы заворачиваем конфеты в фантики – это самый лучший способ релаксации. За час заворачиваем 2 кг, мы заметили, что темпы ускорились, скоро такое количество сможем завернуть в обертки за час", – сказала Крёве.
Идея возродить конфеты появилась на встрече с друзьями из Биржай, которые спросили, какие изделия есть у нас в городе, кроме сыра. Тогда вспомнили, что в свое время еще была и коровка. Было решено возродить этот продукт.
Все началось с создания логотипа, дизайна обертки.
"Потом мы получили рецепт 1969 г., по нему конфеты производило предприятие Rokiškio konservai. Рецептом поделилась мастер цеха этого предприятия Дануте Аукштуолене. Мы ей очень благодарны, она поделилась с нами и процессом производства. Она все помнит, у нее даже сохранились старые коробки от коровок", – рассказала Крёве.
Несмотря на полученный рецепт, у женщин не сразу получился желаемый результат. Им пришлось обратиться к Дануте за подробными инструкциями. После этого приобрели необходимые котлы, стол для охлаждения массы, и процесс пошел.
"Раньше конфеты тоже нарезали вручную, вручную и заворачивали в фантики", - рассказала Шулене.
Чтобы начать производство, малое товарищество должно было получить все необходимые документы.
"Хорошо, что мы обе работали аудиторами, умеем читать документы, поэтому сумели все сделать сами, другие компании покупают такие услуги", – рассказала Крёве.
Женщины рассказали, что у них есть не только старый рецепт коровки, но и несколько усовершенствованных. Кроме классического, будет вариант с орехами. Из массы для коровок женщины намерены изготавливать и торт "Крепкий орешек". Тирты будут производить на заказ.
"Мы добавляем в массу морскую соль, соленый арахис - получается торт пикантного вкуса, который можно есть даже с пивом", – рассказала Крёве.
Есть у женщин и рецепт веганской коровки на кокосовом молоке. "Получается очень вкусно, но это дорогие конфеты", – сказала Шулене.
В магазинах будут продавать конфеты на развес, но будут и несколько вариантов в коробках – для продажи по интернету и презентаций.
В планах у женщин - создание интернет-магазина.