Возобновляется производство легендарной "рокишкской коровки"

Производство конфет возобновило малое товарищество Rokiškio karvutė, которое было основано 18 апреля 2023 года. Пока в товариществе работают только два человека, это соосновательницы компании – Симона Шулене и Аушра Крёве. В возрождении конфеты участвовал и муниципалитет, который выделил финансовую помощь.

"Сейчас мы заворачиваем конфеты в фантики – это самый лучший способ релаксации. За час заворачиваем 2 кг, мы заметили, что темпы ускорились, скоро такое количество сможем завернуть в обертки за час", – сказала Крёве.

Идея возродить конфеты появилась на встрече с друзьями из Биржай, которые спросили, какие изделия есть у нас в городе, кроме сыра. Тогда вспомнили, что в свое время еще была и коровка. Было решено возродить этот продукт.

Все началось с создания логотипа, дизайна обертки.