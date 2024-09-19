2024.09.19 16:51

Возбуждено дело о банкротстве стартапа Kevin EU

 
ru.DELFI.lt
„Kevin EU“
„Kevin EU“
ФОТО: Delfi

19 сентября в суде было решено возбудить дело о банкротстве стартапа Kevin EU. Об этом сообщил портал 15min.

Эту информацию подтвердила помощник председателя Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.

Напомним, что Центробанк ограничил деятельность стартапа Kevin EU. В решении было сказано, что Kevin EU больше чем на 5 месяцев задержался с предоставлением финансовых отчетов, не мог выполнять свои обязательства перед кредиторами, обеспечить дальнейшую деятельность. По этой причине ЦБ Литвы, оценив полученную информацию, постановил, что возникла угроза стабильной и надежной деятельности Kevin EU и клиентам компании.

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