Воскресенье — последний день для выбора независимого поставщика электроэнергии

Срок был продлен на одну неделю - с 18 по 26 июня включительно - поскольку часть жителей не успела заключить договоры.
Представитель Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) Паулюс Калмантас сообщил BNS в четверг, что 20-23 июня поставщика выбрали еще 27 000 клиентов.
К четвергу около 620 000 потребителей, или 83,8% всех клиентов на данном этапе, подписали договор.
Около 120 000 жителей до длинных выходных еще не выбрали поставщика.
С июля ESO временно будет оказывать услугу гарантированного снабжения электроэнергией бытовых потребителей, потребляющих 1–5 тысяч киловатт-часов (кВтч) в год, не успевшим выбрать поставщика, а цена будет на 25% выше средней цены на бирже в прошлом месяца. Кроме того, придется платить дополнительно за связанные с этим услуги.
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