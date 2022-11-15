Война продолжается, а граждане России по-прежнему покупают недвижимость в Литве

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В этом году граждане России приобрели в Литве 699 объектов недвижимости, за весь 2021 году они купили 789 объектов, сообщает портал LRT.
Renovuotas daugiabutis
Renovuotas daugiabutis
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Продолжается вторжение России в Украину, шенгенские визы гражданам России сейчас не выдают, при этом россияне в Литве купили почти столько же недвижимости, сколько покупали и до войны.

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что в Литве инициируют поправки к законам, которые не позволят россиянам купить в Литве недвижимость, пока будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

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Министерство внутренних дел Литвы отмечает, что владение недвижимостью в Литве не дает права на получение вида на жительство или национальной визы, также не является основанием для того, чтобы граждан России впускали в Литву.

По данным Центра реестра, граждане Беларуси в этом году купили в Литве 376, а в прошлом – 393 объектов недвижимости.

Средняя сумма сделок, связанных с недвижимостью, заключенная белорусами и россиянами в Литве в этом году, составила 80 000–90 000 евро.

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