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Действующие в Литве транспортные и строительные компании ждет вызов - их покидает все больше украинцев, которые возвращаются на родину воевать. Некоторые работники пытаются привезти в Литву свои семьи. Главы компаний этого сектора говорят, что из-за войны литовский бизнес столкнется с серьезными вызовами.
Война посеяла беспокойство в связи работниками в Литве: перевозчиков и строительные компании ждут вызовы
© SWNS / Scanpix

По данным Департамента миграции, на данный момент в Литве проживает более 32 000 граждан Украины с действующими документами, из них у 27 800 есть действующие разрешения на работу и проживание в Литве. Больше всего таких работников в транспортном и строительном секторе.

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По данным Литовской администрации безопасности транспорта, сейчас в Литве водителями работают почти 33 000 граждан Украины. По данным Литовской ассоциации строителей, по рабочим визам в Литве работает около 4000 украинцев, однако немало граждан Украины работают у субподрядчиков.

По данным представителей Литовской ассоциации перевозчиков Linava (объединяет 740 компаний), работающие в Литве украинцы массово возвращаются на Родину.

"По предварительным подсчетам, около 10 000 украинцев, в их числе и водители, уехали защищать свою страну. Количество уехавших может быть и выше", – заметил генсек Linava Зенонас Буйвидас.

Президент Linavа Ромас Аугустинскас считает, что отъезд украинцев скажется на работе перевозчиков.

"Некого будет посадить за руль, быстро найти новых работников не удается. Беларуси и Украина до сих пор были основными странами, их которых приезжали к нам водители. Остается поставить машины и не работать. Такова цена бизнеса", – сказал он.

Он заметил, что будут искать водителей в странах Азии - Казахстане, Узбекистане, Киргизии, можем говорить и об Индии.

Из-за нехватки работников Linava уже обратилась в ответственные ведомства с просьбой упразднить квоты на ввоз водителей из третьих стран и упростить процедуры их трудоустройства.

Ассоциация объявила, что из-за требований Пакета мобильности, войны в Украине и длительных процедур трудоустройства (2–3 месяца) транспортным компаниям в середине года будет не хватать 15 000 водителей.

Президент Литовской конфедерации малых и средних транспортных компаний Эрландас Микенас считает, что украинцы массово не уезжают.

"Каждый украинец понимает, что надо содержать семьи, поэтому люди обычно выбирают работу. Но есть и такие, кто оставил машину в Европе и вернулся в Украину", – сказал он, заметив, что водителей и до этого не хватало, а война только усугубила проблему.

Микенас сказал, что россиян литовские компании вряд ли захотят трудоустраивать да и не смогут. Скорее всего, придется искать водителей в Узбекистане, Таджикистане, Молдове и даже на Филиппинах.

"В наших компаниях уже есть филиппинцы, они хорошо говорят по-английски, русским не владеют, но в Европе работать могут", – сказал он.

Генсек Логистического и транспортного альянса Повилас Дрижас сказал, что как только началась война, несколько сотен водителей компаний альянса сразу же уехали на родину, но это явление не носит массовый характер.

По его словам, ситуация такая - одни украинцы уехали, другие привезли свои семьи и работают дальше. Однако новые вместо уехавших не приехали, заменить их некем.

Дрижас заметил, что, по действующему закону, за уехавшими воевать украинцами рабочие места сохраняются.

В компании Hoptrans работали 1300 украинцев. Сейчас осталась примерно половина (630 человек), остальные уехали на родину, где заботятся о семьях и защищают свою страну.

В компании Girteka работают несколько тысяч украинцев, часть из них вернулась домой. Компания выделила 1 млн. евро в помощь для оставшихся в Украине и еще работающих в Европе водителей, которые хотят вывезти свои семьи в безопасные страны.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что не может точно указать, сколько украинцев уехало домой, но не думает, что это явление носит массовый характер.

"Трудно сказать, поскольку немалая часть украинцев, которые работают у нас, приезжали через польские компании, у них не было литовской рабочей визы. Думаю, это не массовое явление. Часть работников уехала туда, где еще нет войны, к своим семьям. А те, кто родом из тех районов, где идет война, пытаются перевезти близких. Есть и те, кто бросил все и, несмотря на угрозы, поехал воевать", – сказал Гедвилас.

Однако, по его словам, транспортный сектор ждут проблемы, связанные отнюдь не с нехваткой работников. Главная проблема – как найти новые каналы поставок, логистические звенья, поскольку неясно, где доставать материалы, и сколько они будут стоить.

"Вызовы возникают не из-за работников, а в связи с сырьем и энергетикой. Может произойти пауза, поскольку не будет сырья или будет неизвестность, связанная с его поставками на тот или иной объект", – заметил Гедвилас.

Поэтому, по его словам, в строительном секторе есть иная проблема – не придется ли увольнять работников, как в начале пандемии.

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