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Сеть АЗС Circle K в ночь на среду удивила водителей ценой на бензин – всего 2 цента за литр. В социальных сетях люди делились информацией об "акции", некоторые залили полные баки бензина.
Koliažas Circle K
Koliažas Circle K
© DELFI koliažas

Однако выяснилось, что это была не акция, а техническая ошибка, сейчас оценивают ее последствия.

"На большей части АЗС Circle K Lietuva ночью в процессе пересмотра цен закралась техническая ошибка. Бензин стоил всего 2 цента за литр", – сказал Delfi представитель Circle K Рокас Лауринавичюс.

Он заметил, что ночью продажи небольшие, да и спохватились уже через 10 минут.

"Это наша ответственность, поэтому последствия мы расцениваем как наш ущерб. Можем лишь порадоваться за тех, кто залил бензин по такой цене", – сказал он.

"В ближайшее время такие акции мы повторять не планируем", – пошутил он.

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