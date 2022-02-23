Однако выяснилось, что это была не акция, а техническая ошибка, сейчас оценивают ее последствия.
"На большей части АЗС Circle K Lietuva ночью в процессе пересмотра цен закралась техническая ошибка. Бензин стоил всего 2 цента за литр", – сказал Delfi представитель Circle K Рокас Лауринавичюс.
Он заметил, что ночью продажи небольшие, да и спохватились уже через 10 минут.
"Это наша ответственность, поэтому последствия мы расцениваем как наш ущерб. Можем лишь порадоваться за тех, кто залил бензин по такой цене", – сказал он.
"В ближайшее время такие акции мы повторять не планируем", – пошутил он.
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