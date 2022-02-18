Водители Bolt объявляют дневную забастовку

Водители планируют акцию 22 февраля – на сутки они отключатся от платформы.

Глава компании Bolt в Литве Андрюс Юацявичюс сказал, что ему известно о возникшем недовольстве, однако заверил, что из-за забастовки клиенты с проблемами не столкнутся.