Водители Bolt объявляют дневную забастовку

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Водители, работающие через платформу Bolt, планируют забастовку – так они реагируют на решение об изменении комиссионной платы с 1 марта, пишет портал kaunas.kasvyksta.lt.
Водители планируют акцию 22 февраля – на сутки они отключатся от платформы.
Глава компании Bolt в Литве Андрюс Юацявичюс сказал, что ему известно о возникшем недовольстве, однако заверил, что из-за забастовки клиенты с проблемами не столкнутся.
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