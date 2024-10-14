Водители Bolt обратятся в суд: после Нового года многим будет невыгодно работать

Водитель Bolt Донатас (фамилия редакции известна) сказал, что собралась группа из 20 человек, которые намерены обратиться в суд с жалобой на изменение трудовых отношений с платформой Bolt. По словам водителей, их работа на платформе - нормальные трудовые отношения.
„Bolt этого признавать не желает, договоры не заключает, никаких гарантий нам не дает. Мы обратились к адвокатам, пришли к выводу, что регулирование на платформе Bolt такое же, как в случае с трудовыми отношениями. А Bolt прячется за всякими директивами, несовершенными законами Литвы и т.д.“, – сказал Донатас.
По его словам, нынешняя работа никак не узаконена. Достаточно прислать приложение, зарегистрироваться, получить разрешение у Литовской администрации транспорта и все. Никакие соглашения с Bolt не подписывают, ставить только галочку, что со всеми правилами, установленными компанией, ты согласен.
„Один из пунктов гласит - если мы не решаем с Bolt какой-то конфликт мирно, если есть разногласия, то мы должны обращаться в суд, находящийся в Эстонии. Служба по защите прав потребителей нас не защищает, объясняя это тем, что это гражданские отношения. Но эти отношения никак не оформлены. У нас нет никакого договора, никакого влияния на цену.
Когда мы получаем заказ, не видим цену, указанную Bolt клиенту. Ее показывают только в конце маршрута. А может, эта цена неприемлема для меня, может, я за такую цену не хочу везти пассажира? Я должен брать всех клиентов, ведь если не будет должный процент активности, Bolt нас блокирует. Может блокировать даже за нелояльность. А если это единственные доходы семьи, что делать?“ – вопрошал Донатас.
Собеседник сказал, что зарплату водителям Bolt переводят каждую неделю. Клиент свои деньги переводит не водителю, а Bolt, которая взимает комиссионную плату и только после этого переводит деньги водителям.
„Мне клиент не платит. (...) Bolt забирает все деньги и тогда решает“, – сказал Донатас.
Донатас признал, что определенный вызов представляют и водители-иностранцы. По его словам, они не платят налоги государству, думая, что все, что надо платить - это комиссионные платформе Bolt.
„Большая их часть не платит налоги. Мы в мае декларируем доходы и платим все налоги. Иностранцы доходы не декларируют, вот и не платят налоги. Когда водителей десятки тысяч, Государственная налоговая инспекция проснется только через несколько лет. Кто потом этих иностранцев найдет? Это один из нюансов.
Другая проблема - водители, которые не платят налоги, получают хорошие доходы. И поэтому Bolt ничего не делает, не повышает расценки. Была инфляция, а цены в Bolt не изменились. Это искажает конкуренцию, другие платформы не повышают цены, и Bolt не повышает, у него работников достаточно, поскольку работают в основном иностранцы, которым достаточно денег“, – сказал Донатас.
По его словам, все проблемы решились бы, если бы с Bolt заключался нормальный трудовой договор. Тогда платформа несла бы ответственность за работников, был бы порядок, а у водителей были бы социальные гарантии.
Донатас сказал, что с 1 января 2025 года водителей ждет немало перемен, придется обновить разрешения.
„С 1 января некоторые водители даже не собираются обновлять разрешения, уйдут на другие платформы или вообще с такой работы. Цены такие, что работать уже не выгодно. Машина не на воздухе ездит, шины не вечные, страховка дорожает. <...> Я думаю, что с 1 января количество водителей сильно уменьшится“, – заметил он.
Delfi обратился за комментарием в Bolt.
Андрюс Пацявичюс, глава Bolt в странах Балтии, сказал, что сейчас они никаких официальных документов не получали, поэтому ничего комментировать не могут.