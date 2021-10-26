Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Зенонас Буйвидас говорит, что в транспортных компаниях страны работают тысячи таких водителей.
"И мы, и руководство транспортных предприятий распространяют информацию среди работников из-за рубежа и объясняют, убеждают, что необходимо прививаться безопасными и зарегистрированными в Литве и ЕС вакцинами", – сказал BNS З. Буйвидас.
Представитель транспортно-логистического предприятия Integre trans сказала BNS, что часть работающих в компании водителей из третьих стран опасается делать еще одну прививку в Литве.
"Есть такие, кто привился в своей стране. Не только "Спутником", но и китайскими и индийскими вакцинами. Некоторые из них прививаются в Литве второй раз. Иногда водители говорят, что опасаются делать еще одну прививку, потому что не знают, как это повлияет на здоровье", – сказала представитель предприятия.
На Integre trans работает более 800 водителей, 90% – из третьих стран.
Как сказал BNS представитель Министерства здравоохранения, привитые вакцинами третьих стран люди могут безопасно привиться вакцинами Comirnaty или Spikevax и получить "паспорт возможностей".
Помимо этих вакцин, в Литве можно привиться еще двумя вакцинами - Vaxzevria и Janssen.
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