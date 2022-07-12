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12 июля водителей удивила цена на бензин на заправке Circle K. Литр бензина 95 марки стоил 7,979 евро.
Degalų kaina
Degalų kaina
© Kas vyksta Kaune

"Circle K на ул. К.Баршауско", – поделился каунасец фотографией, сделанной в 9.20 ч.

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что цены на этой заправке напугали водителей и 21 июня этого года.

Представитель Circle K Lietuva Рокас Лауринавичюс сказал, что неправильная цена на табло - причина технической ошибки.

"Из-за поломки в системе LED табло цена была 7,979 евро, на самом деле цена в системе была 1,979 евро. Когда поступила информация о поломке, мы устранили проблему, сейчас цена нормальная. Приносим водителям извинения за временные неудобства", – сказал он.

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