"Circle K на ул. К.Баршауско", – поделился каунасец фотографией, сделанной в 9.20 ч.

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что цены на этой заправке напугали водителей и 21 июня этого года.

Представитель Circle K Lietuva Рокас Лауринавичюс сказал, что неправильная цена на табло - причина технической ошибки.

"Из-за поломки в системе LED табло цена была 7,979 евро, на самом деле цена в системе была 1,979 евро. Когда поступила информация о поломке, мы устранили проблему, сейчас цена нормальная. Приносим водителям извинения за временные неудобства", – сказал он.