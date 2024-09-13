Во втором квартале 2024 года уровень вакансий в еврозоне достиг 2,6%

Уровень вакансий во всем Евросоюзе (ЕС) достиг 2,4 проц. и был ниже, чем в первом квартале 2024 года – 2,6 проц. Во втором квартале 2023 г. уровень вакансий составлял 2,9 проц.

По сравнению со вторым кварталом 2023 года количество вакансий увеличилось в 6 странах, осталось прежним в 3 странах и уменьшилось в 18-и.

По данным Евростата, среди членов еврозоны самый высокий уровень вакансий во втором квартале 2024 года зафиксирован в Бельгии и Нидерландах – по 4,4 проц. и в Австрии – 4 проц.

Тогда как самый низкий уровень вакансий наблюдался в Румынии – 0,7 проц., Болгарии – 0,8 проц., а также в Польше и Испании – по 0,9 проц.