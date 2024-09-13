2024.09.13 14:33

Во втором квартале 2024 года уровень вакансий в еврозоне достиг 2,6%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вакансии (ассоциативное фото)
Вакансии (ассоциативное фото)
ФОТО: Shutterstock

Во втором квартале 2024 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,6 проц., что ниже, чем в первом квартале 2024 года, когда он составлял 2,9 проц., и ниже 3,1 проц., зафиксированных во втором квартале прошлого года, свидетельствуют данные Евростата. В Литве уровень вакансий составил 2,1 проц.

Уровень вакансий во всем Евросоюзе (ЕС) достиг 2,4 проц. и был ниже, чем в первом квартале 2024 года – 2,6 проц. Во втором квартале 2023 г. уровень вакансий составлял 2,9 проц.

По сравнению со вторым кварталом 2023 года количество вакансий увеличилось в 6 странах, осталось прежним в 3 странах и уменьшилось в 18-и.

По данным Евростата, среди членов еврозоны самый высокий уровень вакансий во втором квартале 2024 года зафиксирован в Бельгии и Нидерландах – по 4,4 проц. и в Австрии – 4 проц.

Тогда как самый низкий уровень вакансий наблюдался в Румынии – 0,7 проц., Болгарии – 0,8 проц., а также в Польше и Испании – по 0,9 проц.

По данным Евростата, во втором квартале 2024 года наибольшее количество вакансий появилось в Греции – 0,9 проц. пункта. Наиболее значительно уровень вакансий снизился в Германии – на 1 проц. пункт, в Австрии – на 0,9 проц. пункта и в Швеции – на 0,8 проц. пункта.

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