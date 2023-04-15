Во время важного мероприятия - закрытие Вильнюсского аэропорта: ответили на вопросы о рейсах и компенсациях

Авиакомпании примут решение о переносе

Министерство транспорта сообщило в пятницу, что 11-12 июля во время саммита НАТО в Литве с учетом требований безопасности НАТО будут запрещены все полеты в воздушном пространстве в радиусе 30 км от выставочного зала Litexpo.

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Полеты в Вильнюсе будут ограничены чуть больше суток — с 12.00 11 июля до 14.00 12 июля.

Уточняется, что, по данным литовских аэропортов, из-за этого 26-часового ограничения будут отменены более 100 рейсов из Вильнюса. Сбои и задержки воздушного движения возможны также из-за более интенсивного, чем обычно, движения самолетов и загрузки аэропортов Вильнюса и Каунаса.

Однако Т. Василяускас не смог сказать, будут ли отменены все запланированные на это время рейсы из Вильнюса.

"Пассажиры должны напрямую связаться с авиакомпаниями или туроператорами, у которых были приобретены билеты, относительно запланированных корректировок рейсов в эти дни.

Авиакомпании будут напрямую информировать своих пассажиров о возможных альтернативах", — сказал он.

Также пока есть неясность по поводу переноса рейсов в Каунасский аэропорт и возможном увеличении там трафика.

"Неразберихи не будет, все процессы сейчас интенсивно планируются, планируются дополнительные кадровые и инфраструктурные ресурсы, которые могут понадобиться.

Решения о переносе регулярных и чартерных рейсов на другие, более близкие даты или предложении иных альтернатив пассажирам зависят напрямую от авиакомпаний или организаторов поездок, поэтому говорить об изменении пассажиропотока и перераспределении между аэропортами пока рано.

Важно понимать, что общая цель всех структур, ответственных за саммит НАТО, заключается в том, чтобы все делегации прибыли на мероприятие без каких-либо помех и уехали после его завершения. Предварительно планируется принять около 50 делегаций из зарубежных стран, аэропорты готовы к такому количеству делегаций", - сказал он.

Компенсации не будет

Начальник отдела гражданской авиации Литовской администрации безопасности на транспорте Виргиния Жегуните пояснила, что пассажиры, у которых были регулярные рейсы и у которых их отменили, не всегда получают компенсацию.

"Согласно Регламенту Европейского парламента и Совета (ЕС) No. 261/2004, ст. 5, авиаперевозчик не обязан выплачивать компенсацию в соответствии со статьей 7 в случае отмены рейса в связи с особыми обстоятельствами (не зависящими от перевозчика). По той же причине компенсация не применяется при задержке рейса более чем на 3 часа до конечного пункта назначения.

Планируемое закрытие Вильнюсского аэропорта для полетов считается особым обстоятельством согласно Регламенту (ЕС) №. 261/2004. Однако сам регламент не освобождает авиаперевозчика от обязанности оказывать пассажирам, чьи рейсы отменены, помощь, предусмотренную Регламентом: направлять их на другой маршрут с аналогичными условиями проезда в кратчайшие сроки или в другое подходящее время, если есть места", - сказала она.

Однако, как уверяют, если рейс действительно отменят, пассажиры имеют право взыскать полную стоимость авиабилета.

"Да, для пассажира в соответствии с Правилами (ЕС) №. 261/2004 ст. 5 часть 1(а) дает право выбора: быть направленным в конечный пункт назначения при аналогичных условиях путешествия как можно скорее или в другое удобное для пассажира время, при наличии мест или в течение 7 дней с момента подачи письменного заявления авиаперевозчику о взыскании полной суммы цены, уплаченной за авиабилет, а если часть билета уже использована, - цены, уплаченной за неиспользованную часть билета", - сказала представитель.