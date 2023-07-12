Во время саммита по Вильнюсу все же курсируют старые троллейбусы

Компания "Вильнюсский общественный транспорт" информировала, что в первую очередь выезжают более новые троллейбусы, но при необходимости выпускают и старые.

"Во время саммита из-за введенных ограничений требуется меньше единиц транспорта, включая троллейбусы – 11–12 июля не ходят 3, 16, 18 и 20 троллейбусы, чаще курсируют троллейбусы 7 маршрута, остальные курсируют в обычном режиме", – указали представители компании.

"Чтобы обеспечить более комфортные поездки, в первую очередь на улицы выпускают новые модели троллейбусов. Как и планировалось, по мере необходимости выпускают и старые троллейбусы, поэтому их сегодня можно увидеть на улицах", – отмечают представители компании.

Сейчас по Вильнюсу курсируют 72 новых и 26 старых троллейбусов.