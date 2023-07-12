12 июля 2023 г. 07:11

Во время саммита по Вильнюсу все же курсируют старые троллейбусы

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Несмотря на то, что планировалось не выпускать старые чехословацкие троллейбусы Škoda на улицы Вильнюса во время саммита НАТО, во вторник их все же можно увидеть на дорогах столицы.

Компания "Вильнюсский общественный транспорт" информировала, что в первую очередь выезжают более новые троллейбусы, но при необходимости выпускают и старые.

"Во время саммита из-за введенных ограничений требуется меньше единиц транспорта, включая троллейбусы – 11–12 июля не ходят 3, 16, 18 и 20 троллейбусы, чаще курсируют троллейбусы 7 маршрута, остальные курсируют в обычном режиме", – указали представители компании.

"Чтобы обеспечить более комфортные поездки, в первую очередь на улицы выпускают новые модели троллейбусов. Как и планировалось, по мере необходимости выпускают и старые троллейбусы, поэтому их сегодня можно увидеть на улицах", – отмечают представители компании.

Сейчас по Вильнюсу курсируют 72 новых и 26 старых троллейбусов.

Летом 2024 г. Вильнюс получит почти 100 новых троллейбусов, а в 2025 г. обновят весь троллейбусный парк – средний возраст троллейбусов будет чуть больше двух лет.

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