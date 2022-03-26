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Вскоре на горе Таурас начнутся работы по приведению в порядок Лютеранского парка. После проведения археологических исследований и уточнения проекта в этом историческом месте приведут в порядок дорожки, чтобы люди не ходили по тем местам, где находятся места захоронений.
Santuokų rūmai
Santuokų rūmai
© Sekundė.lt

В парке восстановят фрагмент старого забора с арочными нишами, которые станут своеобразными рамками для сохранившихся надгробных плит с могил известных вильнюсцев-лютеран. В ходе работ сохранят все старые деревья.

На территории между ул. К.Калинауско и В.Миколайчё-Путино оборудуют новые сети дождевой канализации, приведут в порядок канализационную систему и водопровод. В парке установят новые фонари, появятся объекты малой архитектуры, дополнительные зеленые насаждения.


В рамках проекта заменят и плитку на площадке вокруг Дворца бракосочетаний. Вскоре в этом месте установят защитное заграждение, но Дворец бракосочетаний будет работать – для молодоженов и гостей оборудуют "коридор" от ул. К.Калинауско до ступеней дворца.

Работы в Лютеранском парке были начаты весной прошлого года. Тогда провели обрезку сухих деревьев, провели археологические исследования, во время которых нашли отдельные предметы XVI-XX в.

На вершине горы Таурас, где будет находиться парк, до конца 60-х гг XX aв. находилось старое Лютеранское кладбище. Там был похоронен участник восстания Симон Конарский (1808–1839), а также президент коллегии евангелистов-реформаторов Констант Волан(1799–1862), генеральный суперинтендант Юзеф Гловацкий (1830–1893), генеральный суперинтендант Анджей Кадер (1831–1902), генеральный суперинтендант Михаил Юзеф Ястржембский (1858–1938).


Лютеранский парк будут приводить в порядок с конца марта до начала 2023 г.

В этом году планируют также начать работы на площадке, где планируется строительство Национального концертного зала, где находится зеленый парк горы Таурас. Там появится обустроенная пешеходная тропа, велодорожки.

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