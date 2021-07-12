Во время пандемии в Литве увеличились доходы частных школ

В 2020 году доходы частных школ Литвы составили 48,1 млн. евро, это на 20% больше чем в 2019 г., сообщает компания Scorify. Прибыль частных школ, по сравнению с 2019 г, увеличилась втрое, заплаты работников - на 11%, средние зарплаты – на 14% и составили 1344 евро "на бумаге". В лидеры вышла Международная американская школа, находящаяся в Вильнюсе (доходы - 5,5 млн. евро).

На втором месте - Вильнюсская международная школа (4 млн.), на третьем школа Королевы Морты (3,9 млн.). Доходы последней школы, принадлежащей Аустее Ландсбергене, в прошлом году снизились (это единственная частная школа, доходы которой не выросли в 2020 году). Часть руководителей заверяют, что во время пандемии не только не повышали цены, но напротив, снижали их. Однако выросло количество учеников.

Представитель Scorify Юргита Тамашаускайте сказала, что в государственных школах количество учителей сократилось, а в частных увеличилось, и зарплаты педагогов выросли.

Больше всего увеличились доходы у городской школы им. Гедиминаса – более чем в 3,5 раза. у Северного лицея - на 64%, а в католической школе им. Иосифа - на 52%.

Международная американская школа (The American International School of Vilnius, AISV) живет за счет плат за учебу, другие услуги она не предоставляет. Плата меняется ежегодно в зависимости он инфляции и других факторов, сказал директор школы Стефан Руз. Он напомнил, что школа начала новый проект - строительство детсада и начальной школы, он будет завершен к сентябрю 2022 года. По словам Руза, рост доходов в 2020 году был обусловлен большим числом учеников. Он сказал, что пока не достроено новое здание, школа не в состоянии вместить всех

Директор Вильнюсской международной школы Ребекка Тоф Юрас также объяснила рост доходов ростом числа учеников, а плата не только не увеличилась, но и для некоторых учеников была снижена.

Представитель школы Королевы Морты Рита Мейлунайте сказала, что из-за пандемии школа не могла предоставлять ряд услуг, поэтому доходы снизились. Кроме того, плата за учебу не менялась. Эта школа с января 2020 года работает в новом помещении. Школа намеревается предлагать удаленное обучение для детей, которые не живут в Литве или же проживают не в Вильнюсе.

Тамашаускайте сказала, что частные школы в Литве все активнее конкурируют с государственными. В них во время пандемии количество работников росло, а в государственных - снизилось. Частные школы успешно перенимают персонал и учителей государственных школ.

По нынешним данным, в частных школах зарплаты на 15% выше, чем в государственном (в государственном средняя зарплата - 1176 евро "на бумаге").

Самые большие зарплаты у учителей Вильнюсской международной школы (в апреле - 2573 евро "на бумаге"). В школе 74 работника. Всего в частных школах сейчас работают около 2000 человек – это 3% всех работников данного сектора. Свои результаты за 2020 г. предоставили 34 частных сколы Литвы.