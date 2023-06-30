30 июня 2023 г. 10:53

Во время акции в магазине продавали заплесневевшие сосиски

 
ru.DELFI.lt
Vaizdas parduotuvėje šokiravo
Vaizdas parduotuvėje šokiravo
ФОТО: JP

В редакцию портала JP обратился житель Паневежиса Вилюс, который рассказал, что в магазине Norfа, на ул. Васарё 16-осёс, в Паневежисе, едва не купил во время акции покрытые плесенью сосиски.

"Я решил принять участие в акции. Заметил, что объявлена акция на вареные сосиски: берешь одну упаковку, вторую получаешь бесплатно. Я хотел купить две пачки, но, увидев, какие сосиски в упаковке, пришел в ужас, они были покрыты плесенью", – сказал Вилюс.

"Я стараюсь не покупать в Norfа товары с небольшим сроком годности, однажды купил испорченный фарш. Друг там купил вонючую рыбу. Я не понимаю, как такое можно продавать", – продолжил он.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в их магазине в Паневежисе точно плохие сосиски не продают.

"Я говорил с директором магазинаP, нам сказали, что таких сосисок там уже нет. Если конкретный покупатель видел что-то подобное, приносим ему извинения. Покупатель всегда может вернуть плохой товар и вернуть деньги или поменять его", – сказал Рилишкис.

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