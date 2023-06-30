Во время акции в магазине продавали заплесневевшие сосиски

"Я решил принять участие в акции. Заметил, что объявлена акция на вареные сосиски: берешь одну упаковку, вторую получаешь бесплатно. Я хотел купить две пачки, но, увидев, какие сосиски в упаковке, пришел в ужас, они были покрыты плесенью", – сказал Вилюс.

"Я стараюсь не покупать в Norfа товары с небольшим сроком годности, однажды купил испорченный фарш. Друг там купил вонючую рыбу. Я не понимаю, как такое можно продавать", – продолжил он.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в их магазине в Паневежисе точно плохие сосиски не продают.