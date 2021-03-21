Вновь открытое взморье сезон ожидает с тревогой: летние прогнозы пугают

Приехать в Палангу и Швянтойи на отдых уже можно. Мэр Паланги Шарунас Вайткус не скрывает, что после открытия движения в Палангу 16 марта туристический сектор все еще остается очень хрупким. Достаточно десяти случаев заболевания - и Паланга снова станет закрытая зона.

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"Правительство приняло решение разрешить передвижение, поэтому в Палангу уже можно приехать. Постов больше не будет. В выходные полиция будет следить, чтобы людей на палангском мосту или улице Й. Басанавичюса не было слишком много, особенно, если погода будет хорошей", - говорит мэр Паланги.

Директор Клайпедского информационного центра туризма и культуры Ромена Савицкене говорит, что по-прежнему очень сложно предложить отдыхающим что-то интересное и новое, потому что гиды по-прежнему не могут работать. Пока что люди могут только открывать тропы самостоятельно, искать, например, подвесные мосты в этом районе или посещать все окружающие парки. И летние прогнозы, по словам Р. Савицкене, тоже печальны.

"Мы, наверное, будем жить без туристов с круизных лайнеров. Если говорить о Клайпеде, то понятно, что в этом году упор будет сделан на местный туризм. Летом подавляющее большинство гостей будет из Литвы. С другой стороны, если ситуация улучшится, вернутся ближайшие соседи - латыши, эстонцы, поляки. Если полеты возобновятся, думаю, мы будем принимать гостей и из стран, где люди были вакцинированы или их тесты на ковид будут отрицательными. Однако, если десять дней самоизоляции будут обязательными, несомненно, не будет стимул приезжать к нам. Все будет зависеть от ситуации с пандемией в Литве", - говорит директор Клайпедского информационного центра туризма и культуры.

Р. Савицкене говорит, что не только в Литве, но и во всем мире туристический бизнес живет теперь надеждой на то, что когда-нибудь пандемия и введенные в результате ограничения закончатся. Литовский морской музей, который открывается в пятницу, будет работать с ограничением количества посетителей. Клайпедские музеи открываться не спешат, потому что туристов по-прежнему не пускают в портовый город.

Гиды из туристического сектора также живут в ожидании, поскольку правительство не убедили организовывать экскурсии для небольших групп. Специальное оборудование позволяет гиду выдерживать дистанцию ​​2-5 метров, но пока такие аргументы не вернули людям работу.

"Все делается постепенно. Если бы ограничения были сняты, отрасль постаралась бы реализовать все меры в кратчайшие сроки. Суть открытия не только в том, чтобы открыться, это нужно делать осторожно, чтобы все сотрудники успели провериться перед началом работы. Когда дело доходит до безопасного открытия, эти компоненты действительно есть. Многие туристические агентства и гиды неоднократно обращались во все возможные учреждения для того, чтобы они могли безопасно проводить туры со всем оборудованием на требуемых расстояниях. Но пока никаких разрешений на экскурсии не выдано. Мы часто смеемся, что живем по понедельникам и средам в ожидании новостей, наверное, все реагируют одинаково", - рассказывает Р. Савицкене.

Глава туристического центра делится новостью о том, что сейчас тем, кто хочет поехать в отпуск за границу, нужно довольно быстро определиться, ведь авиалинии планируют работать только на месяц вперед. По такому же принципу работает весь туристический сектор.

"Ситуация в туристическом секторе остается очень сложной и очень неопределенной. Все компании планируют работу на месяц вперед, как и туристический сектор. Туристические агентства, работающие в сфере выездного туризма, планируют свою работу в соответствии с другими странами, в которые литовцы могут поехать", - говорит Р. Савицкене.

Собеседница советует клайпедчанам и приехавшим на море отдыхать не только там, но и кататься по окрестностям, где весной можно открывать для себя парки, подвесные мосты и тропинки к побережью.