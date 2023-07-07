Вниманию пассажиров поездов: 10-13 июля меняется расписание на некоторых маршрутах

По данным компании, изменения ждут 10–13 июля.

В эти дни возобновится железнодорожное сообщение между Вильнюсским аэропортом и железнодорожным вокзалом, поезда по этому маршруту будут курсировать 24-36 раз в день.

Сообщается также, что чаще будут курсировать поезда на маршруте Вильнюс-Каунас. На остальных маршрутах перемен не ожидается.

Глава LTG Link Линас Баужис сказал, что пассажиры, которые на следующей неделе намерены пользоваться услугами железной дороги, должны приезжать на вокзал заранее.

"Мы призываем пассажиров учесть изменения в расписании общественного транспорта и планировать поездку заранее, чтобы приехать на вокзал минимум с запасом в 20 минут", – отметил он.

В дни саммита НАТО будет закрыта часть улиц и районов столицы Литвы, изменится расписание общественного транспорта. Жителей призывают приезжать на вокзал заранее и пользоваться общественным транспортом, который 10-13 июля будет бесплатным.