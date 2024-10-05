2024.10.05 17:23

Вместо складов Pieno žvaigdės построят огромный жилой квартал

 
ru.DELFI.lt
Вместо складов Pieno žvaigdės построят огромный жилой квартал
Вместо складов Pieno žvaigdės построят огромный жилой квартал
ФОТО: madeinvilnius.lt

Проект жилищного строительства будет реализован в столичном районе Пашилайчяй, где расположен складской комплекс одного из крупнейших предприятий по переработке молока Pieno žvaigdės, выкупившей там участок девелоперской компанией (NT) Eriadas. Ранее инвестиционная компания Equite, принадлежащая бизнесмену Вилюсу Каваляускасу, заявляла о планах построить на этом месте многоквартирные дома, сообщает портал Verslo žinios.

Вита Жутаутайте, руководитель девелоперской компании Eriadas, сказала, что хотелось бы начать строительство на территории во втором или третьем квартале 2025 года, а инвестиции в проект должны составить 21 млн евро.

„Мы приобрели этот участок, потому что искали новую площадку для развития проекта жилого комплекса в Вильнюсе, и эта территория нас интересовала как одна из возможностей. На наш взгляд, как застройщика, этот район имеет большой неиспользованный потенциал и привлекателен для развития“, - сказала она Verslo žinios.

Участок Pieno žvaigždės в Пашилайчай, по адресу Юстинишкю, 134 был продан в середине 2022 года, тогда за 2,77 млн евро (без НДС) его купила компания Project RE A, которую в мае этого года переняла DIFF Assets, дочерняя компания Eriadas.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии