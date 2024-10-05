Вместо складов Pieno žvaigdės построят огромный жилой квартал

Вита Жутаутайте, руководитель девелоперской компании Eriadas, сказала, что хотелось бы начать строительство на территории во втором или третьем квартале 2025 года, а инвестиции в проект должны составить 21 млн евро.

„Мы приобрели этот участок, потому что искали новую площадку для развития проекта жилого комплекса в Вильнюсе, и эта территория нас интересовала как одна из возможностей. На наш взгляд, как застройщика, этот район имеет большой неиспользованный потенциал и привлекателен для развития“, - сказала она Verslo žinios.