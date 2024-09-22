Вместо больницы в Старом городе появится жилой комплекс

Администрация Вильнюсского муниципалитета уже выдала разрешение на осуществление этого проекта Vastint Lithuania.

Проекты подготовила компания Renova. В них указано, что здания больницы переоборудуют в 3-4-этажные многоквартирные дома с 75 квартирами, коммерческими помещениями.

Часть построек снесут, часть реконструируют. Под зданием появится стоянка на 110 автомобилей.

Кроме того, здесь появится гостиница и многоквартирный дом для аренды.

„В идеале работы начнутся в конце этого года“, – сказал гендиректор Vastint Lithuania Кястутис Ведяцкис.