Влияние войны на рынок труда в Литве: воевать уехали 10 000 водителей

Об этом она рассказала в передаче "Тема на Delfi". По данным "Содры", в январе в литовских компаниях работали около 78 000 водителей тягачей и грузовых автомобилей.

"Вакансий для водителей всегда было много. Это один из крупнейших секторов, где динамика смены кадров наблюдается постоянно. Часто приезжают люди из третьих стран, значит, на время. Немалую часть приезжих составляли водители из Украины, они надежно закрепились на рынке труда в Литве, работодатели хорошо отзывались о них.

Когда началась война России в Украине, kбольшая часть этих водителей уехала. Но компании стараются переориентироваться, сотрудничают с другими странами. Спрос на водителей в Литве очень высокий", – сказала Балнаносене.

Она прибавила, что работодатели доброжелательно отнеслись к ситуации.

"Некоторых работников отпустили в отпуск, за других платят страховку. Надеются, что люди вернуться после окончания агрессии. Пока увеличения числа вакансий в этом секторе мы не наблюдаем", – заметила специалист.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что работодатели пытаются решать проблему нехватки работников, за счет кадров из других стран. "Что касается транспортного сектора, понятно, что поиск мужчин-водителей и обучение отнимает немало времени. Но их ищут и в Средней Азии, в Пакистане, Индонезии", – заметил он.

Большая часть беженцев из Украины в Литве - это женщины и дети.

Балнаносене сказала, что с самого начала миграции беженцев в Литву была идея не только дать им приют, но и обеспечить работой.

"Больше всего предложений поступает их сферы проживания, общепита, услуг, есть вакансии в отделениях паллиативного ухода, медучреждениях. Актуальным остается сектор ИТ, школы ищут учителей. Есть предложения и из университетов, там ждут научных сотрудников, лаборантов, ищут кадры и фармацевтические компании. Есть и сферы, где не требуется квалификация, например, торговые центры, торговые компании", – рассказала специалист.

Повилаускас согласен, что мигранты могут быть подспорьем для тех секторов, которым не удавалось найти работников, но он заметил: "Все же большинство приехало сюда временно, до окончания войны. Это не экономические мигранты, это военные мигранты. Их цель - переждать здесь и вернуться домой. Не надо думать, что они решат проблемы в долгосрочном периоде. Будем надеяться на положительный сценарий, что эти люди проведут здесь несколько месяцев. Здесь они и на себя заработают и принесут пользу литовскому рынку. Чем больше людей в Литве, чем большее их количество работает, тем выше и потребление, а это на пользу и бизнесу и жителям. Сейчас хорошее время, растет спрос на сезонные работы".

Балнаносене прибавила, что украинцев в Литве принимают не как временных, а как долгожданных работников.

"Конечно, мы понимаем, что это недолгосрочные решения, будем надеяться, что это ненадолго. Люди хотят вернутся домой. Однако уже есть люди, которые приезжают, зная о Литве. Здесь работают их родственники. Если мы создадим им условия для обоснования, может, часть людей и останется", – предположила она.

Балнаносене заметила, что среди приезжих немало учителей, которые могут учить детей из Украины.

"Уже отменили для таких учителей требование обязательно владеть литовским языком, поэтому они смогут преподавать детям из Украины. В Литве есть ресурсы для общения и преподавания на русском языке. Детям создадут наилучшие условия", – заверила она.