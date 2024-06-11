Власти Каунаса до двух евро увеличили "налог на подушку"

В настоящее время эта плата составляет один евро. Сбор увеличится с 1 января следующего года.

По словам мэра Каунаса, налог пересчитан по примеру других крупных и курортных городов: в Вильнюсе уже собирают налог в размере 2 евро. „Налог на подушку“ уже подняли курорты Бирштонас, Паланга и Друскининкай.

„После повышения „налога на подушку“ мы направим собранные средства на дальнейшее повышение конкурентоспособности города, уделяя больше внимания рекламе Каунаса за рубежом, улучшению и развитию общей туристической и рекреационной инфраструктуры города“, - цитируется в сообщении заместитель мэра Каунаса Андрюс Палёнис.