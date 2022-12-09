Договор, стоимость и другие услуги которого не разглашаются, о покупке 100% акций дочернего предприятия Lietuvos rytas - Lrytas подписан в пятницу, сообщила Ekspress Grupp.
"Приобретение Lrytas является органичным шагом в нашей стратегии и основная цель этой сделки - развитие бизнеса цифровых медиа», — говорится в заявлении генерального директора Ekspress Group Мари-Лийс Рюйтсалу.
"Логика жизни и бизнеса подсказывает, что пришло время передать портал новому владельцу с более глубокими знаниями в области интернет-бизнеса", — заявил генеральный директор Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас.
По его словам, сделка распространяется только на интернет-платформу lrytas.lt и не распространяется на печатные издания Lietuvos rytas, но одноименные телевидение, газета и новостной портал будут продолжать сотрудничество. Он также сказал, что портал отделен от редакции печатной газеты и продолжит функционировать как отдельное СМИ.
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