Договор, стоимость и другие услуги которого не разглашаются, о покупке 100% акций дочернего предприятия Lietuvos rytas - Lrytas подписан в пятницу, сообщила Ekspress Grupp.

"Приобретение Lrytas является органичным шагом в нашей стратегии и основная цель этой сделки - развитие бизнеса цифровых медиа», — говорится в заявлении генерального директора Ekspress Group Мари-Лийс Рюйтсалу.

"Логика жизни и бизнеса подсказывает, что пришло время передать портал новому владельцу с более глубокими знаниями в области интернет-бизнеса", — заявил генеральный директор Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас.

По его словам, сделка распространяется только на интернет-платформу lrytas.lt и не распространяется на печатные издания Lietuvos rytas, но одноименные телевидение, газета и новостной портал будут продолжать сотрудничество. Он также сказал, что портал отделен от редакции печатной газеты и продолжит функционировать как отдельное СМИ.