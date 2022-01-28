Владельцы гостиниц и ресторанов планируют повышение цен

Член правления Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов, глава сети Amber Food Гедиминас Бальнис в интервью Delfi сказал, что самым тяжелым для ресторанов будет февраль – тогда увидят рост счетов.

"Газ дорожает сразу, а самый большой рост цен на электричество будет в январе. В нашей сети это 200 000 евро в месяц и 2,5 млн. евро в год. Суммы большие, такого прежде не было. За последние пять лет не было такого роста цен, а тут такой скачок всего за год. Все сложилось вместе – отопление, электричество, газ, минимальная зарплата выросла на 15% подорожало сырье, выросли акцизы на алкоголь. Если считать чисто математически, то надо повышать цены на 12-15%", – сказал Бальнис.

Он заметил, что из-за пандемии очень сократился поток клиентов, поэтому часть ресторанов в ближайшие месяцы будет работать в убыток.

"Много людей в изоляции. (…) Люди получили большие счета за отопление, за электричество. В последние выходные мы наблюдаем значительное снижение потока клиентов, так и будет в ближайшие несколько месяцев. В это время года обычно всегда клиентов меньше", – сказал Бальнис.

Кроме того, вполне возможно, что поднимутся цены на аренду помещений. Собеседник сказал, что в договоре указано, что цены индексируют с учетом инфляции. И еще один момент - подорожали продукты.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене заметила, что с трудностями сталкиваются разные секторы, но сетевым ресторанам особенно несладко – у них много работников, растут все расходы.

"Растут не только минимальные, но и средние зарплаты, поскольку компаниям не хватает людей, работники хотят, чтобы им повысили зарплаты. Трудно найти даже руководителей высшего звена, зарплаты очень выросли", – заметила она, сказав, что в гостиницах ситуация еще страшнее.

Особенно это касается счетов за отопление, газ и электричество. К ним прибавляется подорожание продуктов и повышение зарплат.

По словам Шишкаускене, если гостиницы на курортах держатся неплохо, то бизнес-гостиницы находятся в затруднительном положении.

"Мы с завистью смотрим на Латвию, где всем потребителям электроэнергии власти погашают 50% расходов. А наш бизнес еще ведет переговоры, ждет. Зима подходит к концу. А на фоне снижения числа туристов, иностранцев сейчас очень мало, а они составляли 75-80% клиентов, ситуация критическая. Странно, что Министерство экономики до сих пор ничего не предприняло", – рассказала она, заметив, что представители власти не идут на диалог с бизнесом.

Представители гостиниц и ресторанов говорят, что даже повышение цен им мало поможет, поскольку количество клиентов сократилось.

Бальнис заметил, что если не повышать цены, то многих ждет банкротство.

"Можно повышать, можно не повышать, но если нет иностранцев, не для кого повышать. Возможности литовцев ограничены, у действующих СПА-гостиниц есть ценовая политика, там некуда уже больше поднимать цены. Да, как-то цены вырастут, но городские гостиницы без туристов это не спасет. Мы видим, и авиарейсы отменяют. Оживление в сфере туризма планируется не раньше 2024 года", – сказала Шишкаускене.