Владельцев солнечных электростанций ждет больше расходов

Не все владельцы солнечных электростанций довольны такими переменами, они отмечают, что в Литве с одной стороны поощряют расширение возобновляющихся источников энергии, и тут же увеличивают налоги для таких производителей.

Однако некоторые производители считают, что все в порядке, акцентируют получаемую выгоду благодаря тому, что государство выделило субсидии.

Варианты использования сети:

I. Расчет за возвращенное количество электричества (евро/кВт/ч)

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) решила, что пользователи-производители, которые платят за использование сетей ("хранение") в евро, будут платить на 20% больше - не 4,9 цт, а уже 5,9 цт/кВт/ч. В сети среднего напряжения подорожание составит 50% – не 2, а 3 цт/кВт/ч.

II. Расчет за допустимую мощность генерирования (евро/кВт/мес.)