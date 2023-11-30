Владельцев солнечных электростанций ждет больше расходов

Не все владельцы солнечных электростанций довольны такими переменами, они отмечают, что в Литве с одной стороны поощряют расширение возобновляющихся источников энергии, и тут же увеличивают налоги для таких производителей.
Однако некоторые производители считают, что все в порядке, акцентируют получаемую выгоду благодаря тому, что государство выделило субсидии.
Варианты использования сети:
I. Расчет за возвращенное количество электричества (евро/кВт/ч)
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) решила, что пользователи-производители, которые платят за использование сетей ("хранение") в евро, будут платить на 20% больше - не 4,9 цт, а уже 5,9 цт/кВт/ч. В сети среднего напряжения подорожание составит 50% – не 2, а 3 цт/кВт/ч.
II. Расчет за допустимую мощность генерирования (евро/кВт/мес.)
Второй вариант - расчет за 1 кВт допустимой мощности электростанции. Производители в сети низкого напряжения будут платить на 33% больше (не 3,26 евро за кВт, а 4,34 евро), а в средней – на 60% больше: не 1,33, а 2,13 евро за кВт в месяц. Годовая плата в сети низкого напряжения 52,02 евро (сейчас 39,11), а среднего – 25,50 евро (сейчас 15,91) за кВт.
III. Расчет за кВт/ч (процент от генерируемого количества)
Третий способ означает расчет путем передачи части произведенного электричества. Здесь подорожание будет очевидным: в сети низкого напряжения с 12 до 33% (потребителю остается 67%, а не 88%, как сейчас), а среднего – с 6% до 22%.
IV. Расчет по тарифу пересылки (евро/кВт/ч)
Можно рассчитываться по тарифу пересылки. До сих пор этот вариант не пользовался популярностью, навряд ли станет популярнее сейчас. Например, при плане "Стандартный" в сети низкого напряжения без НДС в этом году это было 7 центов, а в следующем будет 8,7 центов.
По данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), 30 ноября 2023 года в Литве было около 87 000 производящих пользователей.