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4 марта после обеда начала работать электронная ярмарка Казюкаса на сайте craftson.lt, однако из-за большого числа "посетителей" сайт работает со сбоями. "Завис. Мигрируем на другие серверы", – сказал Delfi в 14 ч. Ренальдас Гражис, представитель команды.
Виртуальная ярмарка Казюкаса пользуется небывалым успехом
© craftson.lt

Выбор на сайте впечатляет.

"У нас больше 200 магазинов. На сайте выставили больше 5500 работ", – сказал Гражис.

В этом году из-за пандемии ярмарка перенесена в электронное пространство, но в первые же минуты столкнулась с серьезными сбоями.

"Сейчас подключается, но надо долго ждать. В течение часа мы будем на других серверах, тогда все будет хорошо", – заметил собеседник.

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Из-за сбоев в системе Delfi удалось лишь поверхностно ознакомиться с предложениями на сайте craftson.lt.

Можно выбирать товары из следующих категорий: традиционные работы и работы в стиле этно; ювелирные изделия и украшения; одежда и аксессуары; украшения для интерьера; кухонная утварь и т.д.

Странно, но были товары, распроданные уже в самом начале работы сайта, например, блюдце "Птицы среди рябины", стоившее 34 евро.

Виртуальная ярмарка Казюкаса пользуется небывалым успехом
© craftson.lt

На сайте есть кольца по 23 евро, украшения по 23 или 55 евро, кулоны по 49 или 110 евро. Деревянные вазы стоят от 30 до 220 евро, бумеранги – по 39 и 49 евро.

Виртуальная ярмарка Казюкаса пользуется небывалым успехом
© craftson.lt

Можно приобрести серьги по 17-38 евро и дороже. По 49 евро продают комбинезоны для младенцев.

Среди товаров для дома глаз зацепился за "Мальчика на коне-качалке" (200 евро), большую куклу ручной работы (290 евро).

Однако есть и более дешевые варианты: красивые кружки по 13 евро, классический чайник – 39 евро. Миски стоят 12–22 евро, тарелки – 24–55 евро. Деревянные ложки продают по 6-20 евро.

Виртуальная ярмарка Казюкаса пользуется небывалым успехом
© craftson.lt

Журналист Delfi хотел купить кое-что из товаров, доставка по Литве стоит 3 евро.

Кстати, в правилах сказано, что если товар есть на складе, его готовят к отсылке в течение 3 рабочих дней. Но если товар изготавливают по индивидуальному заказу, то более подробную информацию можно получить на сайте торговца или в описании к товару.

"Срок и способ доставки конкретных товаров может различаться (через почтомат, курьера, по указанному продавцу адресу и т.д.)", – информирует craftson.lt.

Виртуальная ярмарка Казюкаса пользуется небывалым успехом
© craftson.lt

Традиционная ярмарка Казюкаса корнями уходит в 1604 год. Она родилась из процессий по случаю дня Св. Казимира (4 марта). Ярмарка проходила ежегодно в первые выходные марта.

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