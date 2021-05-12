"Мы считаем, что это новое достижение продемонстрировало доверие к нашему обязательству по популяризации круговой экономикой и усилиям по созданию бизнеса, который поощряет многих людей покупать и продавать подержанные вещи", - сказал для пресс-релиза глава Vinted Томас Платенга.

Компания намерена использовать средства для расширения на новые рынки в Европе и за ее пределами, а также для улучшения торговой платформы - инвестировать в сферы безопасности, платежей, доставки и инфраструктуры.

Vinted намерена и в дальнейшем расширять команду работников - намечается расширить офис в Берлине, укрепив команды инженеров, продукта и др.

Компания Vinted действует в Литве с 2008 года, она заметно расширилась на всю Европу. В октябре прошлого года она присоединила занимающееся такой же деятельностью предприятие United Wardrobe в Нидерландах, а в декабре объявила о старте деятельности в Италии и намерениях увеличить число работников вдвое.

Центральный офис стартапа находится в Вильнюсе, есть офисы в Берлине, Утрехте и Праге. Сейчас в компании работает более 700 человек.