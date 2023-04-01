Как сообщило информационному агентству ELTA Вильнюсское городское самоуправление (ВГС), 30 марта проектировщики, исправив замечания, подали повторную заявку на начало строительных работ. Разрешение должно быть выдано в течение 45 дней.

"15 февраля проектировщики впервые обратились в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой о выдаче разрешения на строительство Многофункционального комплекса на Шешкинском холме. Вильнюсское городское самоуправление в установленные сроки представило замечания относительно заявки," – утверждают представители ВГС.

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"Исправив их, 30 марта проектировщики подали повторное заявку и технический проект в информационную систему Infostatyba. Разрешение на строительство должно быть выдано в течение 45 дней", — отмечается в комментарии.

ELTA напоминает, что в начале прошлого года в Вильнюсе начался снос конструкций Национального стадиона, недостроенного с 1993 года. После завершения работ по сносу ожидается получение разрешения, которое позволит начать строительство нового Многофункционального комплекса.