2024.08.16 15:50

Вильнюсское предприятие по пошиву одежды Lelija увольняет 47 работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вильнюсское предприятие по пошиву одежды Lelija увольняет 47 работников
Вильнюсское предприятие по пошиву одежды Lelija увольняет 47 работников
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Столичное предприятие по пошиву одежды Lelija из-за сокращения объемов заказов увольняет 47 работников, сообщает Служба занятости (СЗ).

По данным службы, больше всего увольнений среди портных – 36, гладильщиков – 5 и мастеров – 5.

По данным СЗ, договоры с работниками расторгаются по инициативе работодателя в связи с тем, что функции работников стали излишними.

„После того, как клиенты сократили производственные заказы, выполняемые трудовые функции стали излишними“, – сообщили Elta в Службе занятости.

По данным Центра реестров, прошлогодняя прибыль Lelija составила 46,6 тыс. евро, а в 2022 году – 16,6 тыс. евро. Задолженность компании перед Содрой составляет почти 30 тыс. евро

В компании Lelija насчитывается в общей сложности 259 работников.

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Delfi
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