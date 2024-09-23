2024.09.23 11:24

Вильнюсский аэропорт обновится, но по-прежнему во время контроля придется вытаскивать жидкости

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Несмотря на то, что в новом терминале отправления Вильнюсского аэропорта будет установлено специальное оборудование, которое позволяет не доставать жидкости из ручной клади, пассажирам придется это делать, информирует глава Литовских аэропортов Симонас Барткус. По его словам, такое требование существует из-за регулирования, принятого Еврокомиссией 1 сентября 2024 года.

„В терминале мы устанавливаем новейшее оборудование для проверки ручной клади, которое по сути позволило бы не требовать доставать жидкости из багажа. К сожалению, ЕК с 1 сентября изменила требования и поэтому во всех аэропортах надо доставить жидкости во время проверки“, – сказал LRT 23 сентября Барткус.

Он сказал, что электронные приборы доставать не надо будет.

„Компьютер и провода перед проверкой не придется доставать“, – заверил Барткус.

Новый терминал Вильнюсского аэропорта должен открыться в феврале 2025 г.

Ранее сообщалось, что после появления нового терминала площадью 14 400 м2, площадь терминалов увеличится на треть, а пропускная способность пассажиров - в два раза (с 1200 до 2400 человек в час).

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