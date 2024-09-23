Вильнюсский аэропорт обновится, но по-прежнему во время контроля придется вытаскивать жидкости

„В терминале мы устанавливаем новейшее оборудование для проверки ручной клади, которое по сути позволило бы не требовать доставать жидкости из багажа. К сожалению, ЕК с 1 сентября изменила требования и поэтому во всех аэропортах надо доставить жидкости во время проверки“, – сказал LRT 23 сентября Барткус.
Он сказал, что электронные приборы доставать не надо будет.
„Компьютер и провода перед проверкой не придется доставать“, – заверил Барткус.
Новый терминал Вильнюсского аэропорта должен открыться в феврале 2025 г.
Ранее сообщалось, что после появления нового терминала площадью 14 400 м2, площадь терминалов увеличится на треть, а пропускная способность пассажиров - в два раза (с 1200 до 2400 человек в час).