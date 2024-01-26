Вильнюсскими автобусами управляют водители из Ганы, их число растет

Исполнительный директор компании, которая привезла граждан Ганы, Владас Запкус сказал, что им не хватает водителей. Их латвийский филиал уже давно привез водителей из Ганы.

"Иногда едим рис, иногда едим его с супом. Мы едим яблоки и бананы. Вот, несколько у меня есть в автобусе", – сказал Алекс.

Правда, он и его коллеги из Африки отмечает, что в Литве им тяжело из-за холодов, но они понемногу осваиваются. С едой никаких проблем у них нет.

"Они говорят - чернокожих у нас еще не было за рулем автобусов. Иногда мне дарят подарки, угощают яблоками, например, потому что люди счастливы. Они говорят, что мы хорошие, потому что всегда счастливые", – сказал Алекс Дарко Асамоах. 20 лет назад Алекс работал водителем автобуса в Гане.

Он управляет 88 автобусом, который ездит от ТЦ Europa в аэропорт и обратно. Мужчина рад условиям труда и вниманием пассажиров.

55-летний Алекс из Ганы два месяца назад приехал в Литву работать водителем автобуса.

По данным Департамента миграции, в Литве вид на жительство получает все больше граждан из африканских стран.

"Сейчас у нас 29 человек уже могут работать, но это не только водители. Есть несколько автослесарей", – сказал глава Transrevis Запкус.

За оформление документов на каждого такого работника компания тратит от 3000 до 5000 евро. Деньги требуются также на жилье и еду на первое время - до получения зарплаты.

"Они очень радовались, когда первый раз увидели снег, это для них экзотика, ничего подобного они прежде не видели, – сказал Запкус. – Условия работы и зарплата их удовлетворяет, у них зарплата около 200 евро, а у нас от 1200 евро, в зависимости от количества отработанных часов".

Глава ДМ Эвелина Гудзинскайте сказала, что в Литве растет количество работников из Африки и из Азии.

Председатель профсоюза Станиславас Федаравичюс сказал, что уже наблюдаются проблемы. Бывают случаи, когда иностранцам не платят отпускные.

"Им не платят отпускные. Дают отпуск, но за него не платят. И иностранцы соглашаются с такими условиями, поскольку их пугают увольнением", – заметил он.