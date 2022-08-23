Вильнюсский троллейбусный парк начал экономить: часть жителей может остаться без транспорта

Сейчас в столице, по словам собеседницы, курсируют 127 троллейбусов, только в июле они израсходовали 1,1 млн. кВт/ч электроэнергии.
"Летом расход меньше, сейчас в городе есть 127 троллейбусов. Общая сумма за израсходованное электричество - 61 000 евро", – сказала LNK Буйвидайте.
"Что мы предпринимаем и уже предприняли, так это обновляем контактную сеть, это поможет экономить электричество", – сказала представитель компании.
Вся компания отреагировала на рост цен.
"Во-первых, в самой компании мы снизили расход электричества: просили не использовать кондиционеры, выключить освещение в общих помещениях, где им не пользуются. Рассматриваем возможность введения LED-освещения, возможно, перейдем на систему отопления воздух-вода вместо газовой в некоторых помещениях, где это возможно сделать", – перечисляла планы Буйвидайте.
"Счета для компании сейчас - большой вызов. Но пока с партнерами и акционерами решают вопрос применения мер", – сказала собеседница.
Планируется сократить время курсирования троллейбусов на некоторых маршрутах, например, троллейбусы начнут курсировать не с 4, а с 5 утра.
"Но пока это только обсуждается, решение не принято, наш приоритет - пассажиры. пассажирам надо ездить на работу <...> мы должны предоставлять публичные услуги", – отметила Буйвидайте.
Количество троллейбусов и маршрутов компания сокращать не планирует, поскольку поток пассажиров растет. Нет в планах и повышения платы за проезд.
Готова ли Литва отказаться от троллейбусов как устаревшего вида транспорта?
Буйвидайте сказала, что таких дискуссий нет.
"Пока я не слышала, чтобы обсуждали такой вопрос. Мы как раз сейчас решаем вопрос приобретения новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые смогут ездить без контактной сети до 20 км (с подзарядкой). Это также поможет экономить электричество", – сказала собеседница.
В Вильнюсе есть автобусы на электричестве и газе, их из соображений экономии этим летом не используют.
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