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Суд обязал литовскую электропередающую компанию Litgrid временно приостановить конкурс подряда на реконструкцию распределительной трансформаторной подстанции в Лентварисе мощностью 110 киловольт и не подписывать договор с победителем конкурса.
Вильнюсский окружной суд по просьбе китайской компании остановил проект Litgrid
© DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский окружной суд 26 июля по просьбе компании Energetikos tinklu institutas, находящейся в управлении китайских акционеров, решил применить временные меры защиты, сообщили BNS в суде.

Energetikos tinklu institutas, победившая на конкурсе, но не получившая одобрения правительственной комиссии на сделку, просит суд аннулировать решение Litgrid от 25 июня отклонить ее предложение.

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Litgrid сообщила BNS, что решение отклонить предложение было принято после того, как компания обратилась в связи с планирующейся сделкой в правительственную комиссию, проверяющую сделки со стратегическими объектами - последняя решила, что контролируемая Китаем компания таким образом получит доступ к важным системам связи, а это не отвечает интересам нацбезопасности.

91% акций Energetikos tinklu institutas владеет китайская госкомпания North China Power Engineering (NCPE). По мнению комиссии, ее деятельность соответствует целям китайского правительства закрепиться в стратегических секторах зарубежных государств.

В выводе также говорится, что NCPE участвует в проекте Белорусской АЭС, который представляет прямую угрозу нацбезопасности Литвы, а это предполагает ненадежность и нелояльность такой компании по отношению к Литве.

Litgrid объявила конкурс в ноябре прошлого года, с его победителем планируется подписать договор сроком на 26 месяцев. Работы планируется финансировать за счет Европейского фонда регионального развития.

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