2024.05.25 13:01

Вильнюсский муниципалитет одобрил строительство 115-метрового небоскреба

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский муниципалитет 13 мая одобрил строительство 115-метрового небоскреба на ул. Львово, 38. Напомним, что два года назад компания Releven провела конкурс на строительство комплекса Lvivo 38. Тогда на конкурсе победила работа архитекторов, получившая название Cube, пишет портал madeinvilnius.lt.

В новом административном здании появятся помещения разного назначения: торговые, для предоставления услуг, общепита, учебы, оздоровительных услуг, спорта и отдыха. Сейчас на участке стоит трехэтажное здание, которое будет снесено.

На месте снесенного здания построят 29-этажный небоскреб со входом на перекрестке ул. Львово и Гегужес 3-осёс.

Первый этаж здания будет состоять из холла, зоны ожиданий и отдыха, поста для охраны и кафе, здесь же будут размещаться лифты и лестницы для эвакуации.

На 2-27 этажах будут размещены офисы. В здании будет две лестницы - для эвакуации, основное сообщение будет проходить с помощью семи лифтов. В офисах смогут разместиться 1100 человек.

На 28-29 этажах будет работать ресторан. Его смогут посещать не только работники здания, но и жители, а также гости города.

Architektūriniai pasiūlymai sklypui Lvovo gatvėje
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