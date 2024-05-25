Вильнюсский муниципалитет одобрил строительство 115-метрового небоскреба

В новом административном здании появятся помещения разного назначения: торговые, для предоставления услуг, общепита, учебы, оздоровительных услуг, спорта и отдыха. Сейчас на участке стоит трехэтажное здание, которое будет снесено.

На месте снесенного здания построят 29-этажный небоскреб со входом на перекрестке ул. Львово и Гегужес 3-осёс.

Первый этаж здания будет состоять из холла, зоны ожиданий и отдыха, поста для охраны и кафе, здесь же будут размещаться лифты и лестницы для эвакуации.

На 2-27 этажах будут размещены офисы. В здании будет две лестницы - для эвакуации, основное сообщение будет проходить с помощью семи лифтов. В офисах смогут разместиться 1100 человек.