Вильнюсский муниципалитет будет менять испорченное тяжелой техникой покрытие на Кафедральной площади

Уже несколько недель подряд жители Вильнюса фиксируют испорченные и нестабильные тротуарные плиты в разных частях Старого города. Мало того, почти все плитки грязные из-за используемой зимой соли. Муниципалитет обещает весной решить эту проблему.
"Плитки теряют стабильность из-за снегоуборочной техники. К сожалению, это неизбежно, ведь важно чистить площади и тротуары от снега и льда, посыпать их ради безопасности участников движения. Как и ежегодно, после наступления весны тротуары, лестницы, площади будут чистить от соли и песка, а нестабильные плитки стабилизируют или заменят", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Горожане могут быть спокойны – всю испорченную плитку заменят и приведут в порядок, а центральная часть Старого города будет выглядеть ухоженной.
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