2024.09.20 16:02

Вильнюсский аэропорт могут переименовать в аэропорт им. М.-К.Чюрлёниса

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Литва готовится к празднованию 150-летия Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что не отказываются от идеи переименования Вильнюсского аэропорта. По ее словам, сейчас ищут оптимальный способ осуществления этой идеи, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Эта идея не забыта. Есть очень сложные способы осуществления идеи. Они требуют серьезных изменений в информационных системах. (…) Однако есть и иные способы, чтобы приезжающие в Литву увидели имя Чюрлёниса, его портрет, стали интересоваться его творчеством“, – сказала 20 сентября Шимоните.

„Мы ищем оптимальное решение. Хочется верить, что оно будет найдено“, – выразила она надежду.

Идея переименования аэропорта родилась несколько лет назад, но тогда решение не было принято.

В феврале 2024 года был проведен опрос общественного мнения, который осуществила компания Spinter tyrimai, который показал, что 58% участников опроса согласны на переименование аэропорта, но лишь 11% согласны с переименованием в аэропорт им. М.-К.Чюрлёниса.

В 2025 г. Литва объявила годом Чюрлёниса, поскольку будут праздновать 150 лет со дня рождения композитора и художника.

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