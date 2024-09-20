Вильнюсский аэропорт могут переименовать в аэропорт им. М.-К.Чюрлёниса

„Эта идея не забыта. Есть очень сложные способы осуществления идеи. Они требуют серьезных изменений в информационных системах. (…) Однако есть и иные способы, чтобы приезжающие в Литву увидели имя Чюрлёниса, его портрет, стали интересоваться его творчеством“, – сказала 20 сентября Шимоните.

„Мы ищем оптимальное решение. Хочется верить, что оно будет найдено“, – выразила она надежду.

Идея переименования аэропорта родилась несколько лет назад, но тогда решение не было принято.